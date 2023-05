KURIER-History: Die schwierige Geschichte der Frauen in der SPÖ

Es war nur ein Halbsatz, doch um den wurde auf dem Parteitag in Brünn 1891 heftig gerungen. Schließlich setzten sich die Frauen durch. „Ohne Unterschied des Geschlechts“ wurde von da an im Parteiprogramm der Sozialdemokraten das allgemeine Wahlrecht gefordert. „Ein revolutionärer Akt“, erläutert die Historikerin Gabriella Hauch, die sich eingehend mit der Geschichte der Frauen in der Sozialdemokratie beschäftigt hat. Und diese Geschichte ist so beeindruckend wie widersprüchlich.