Frauen-Teilzeitquote in Österreich auf 52 Prozent gestiegen

Die Zahl der Vollzeiterwerbstätigen in Österreich ging im Vergleich zum Vorjahresquartal um 22.900 auf 3,02 Millionen zurück, die Anzahl der Teilzeiterwerbstätigen kletterte um 43.800 auf 1,41 Millionen. "Mehr Erwerbstätige gab es vor allem im Dienstleistungsbereich, weniger in der Landwirtschaft sowie in Industrie und Gewerbe - vor allem in der Baubranche ging die Zahl der Beschäftigten zurück", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.