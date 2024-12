Vranitzky: Doktrin nicht mehr zeitgemäß, aber bei FPÖ Vorsicht geboten

Zwar gelte es insbesondere in der abgewählten Kanzlerpartei "innere Widerstände zu überwinden, wie wir aus Industriekreisen wissen", sagte Vranitzky im APA-Interview. "Aber im Interesse des gesamten politischen Systems und unseres Staates hoffe ich doch, dass sie die gemeinsame Regierung zuwege bringen."

Vranitzky wollte sich nicht auf die Erfolgschancen für die Koalitionsverhandler festlegen. "Ich horche den Parteien zu, und sie sagen, sie wollen. Sie sagen auch, sie können", konstatierte der frühere Bundeskanzler und SPÖ-Chef. Er stand von 1986 bis 1997 an der Spitze einer Großen Koalition aus ÖVP und SPÖ. Nach dem Verlust der gemeinsamen Zwei-Drittel-Mehrheit bei der Wahl 1994 war erstmals darüber spekuliert worden, ob mit dem Liberalen Forum ein dritter Partner in die Regierung aufgenommen werden könnte.

"Vranitzky-Doktrin" nicht mehr zutreffend

Vranitzky hatte nach dem Obmann-Wechsel bei der FPÖ im Jahr 1986 die damalige rot-blaue Koalition beendet und fortan eine Zusammenarbeit mit dem damaligen FPÖ-Chef Jörg Haider strikt ausgeschlossen.

Die sogenannte "Vranitzky-Doktrin" sieht er heute aber nicht mehr als zutreffend an, weil die Mehrheitsverhältnisse heute andere seien als im Jahr 1986. Die SPÖ habe damals nämlich mit der ÖVP sogar die Verfassungsmehrheit gehabt. "Man war ja nicht so gezwungen, an Koalitionen zu basteln, um die 50 Prozent zusammenzubringen", sagte er.