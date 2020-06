Faymann: "Haftung war politischer Fehler"

Viele Abgeordnete haben heute ihre erste Fragestunde im Parlament. Wie eine Frage gestellt wird, bedarf im Hohen Haus einiger Regeln: Zeitbeschränkungen, richtige Formulierungen müssen also beachtet werden. Mit mehr oder weniger Erfolg: So gibt es am Dienstag nicht wenige Belehrungen der Nationalratspräsidentin an die Abgeordneten, wie beispielsweise an Kathrin Nachbaur und Matthias Strolz: "Wir drücken ein Auge zu und lassen Ihre Frage gelten."