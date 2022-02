FPÖ wird eigenen Kandidaten in Präsidentenwahl schicken

Im Herbst wird der nächste Bundespräsident gewählt. FPÖ-Chef Herbert Kickl kündigte auf oe24.TV an, dass seine Partei mit einem eigenen Kandidaten gegen Alexander Van der Bellen ins Rennen gehen wird. "Da können Sie davon ausgehen, dass wir dieses Feld nicht dem Herrn Amtsinhaber überlassen. Das wird eine spannende Auseinandersetzung, weil es um die Frage des Amtsverständnisses gehen wird."

Van der Bellen würde" lethargisch agieren und nur dann munter werden, wenn es darum geht die Menschenrechte von irgendwelchen Afghanen in Österreich zu verteidigen". Die Menschenrechte der eigenen Bevölkerung in der Corona-Pandemie seien ihm aber völlig egal. "Er lebt sein Phlegma in der Hofburg."