FPÖ will Russland-Vertrag nicht offenlegen

"Totes Stück Papier"

Nach einem profil-Bericht über den Vorwurf angeblicher Geldflüsse aus Russland an die FPÖ ist der sogenannte "Freundschaftsvertrag" zwischen den Freiheitlichen und Putins Partei "Einiges Russland" erneut in den Fokus gerückt. FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte das Abkommen wiederholt für obsolet erklärt und ein "totes Stück Papier" genannt. Wie aus der der APA vorliegenden Vereinbarung hervorgeht, läuft diese jedoch bis eine der beiden Seiten die Abmachung schriftlich aufkündigt.

Verfasst wurde die zwischen der "allrussischen politischen Partei Einiges Russland" und der Freiheitlichen Partei Österreichs geschlossene Vereinbarung am 19. Dezember 2016 in Moskau - und zwar in russischer und deutscher Sprache, wie in dem zweiseitigen Papier festgehalten wird. Vereinbart wurden darin gemeinsame Beratungen und Informationsaustausch u.a. zur Situation in der Russischen Föderation und der Republik Österreich, aber auch der Austausch von Erfahrungen etwa im Bereich Parteiaufbau oder hinsichtlich der organisatorischen Arbeit.