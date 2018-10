FPÖ will Pflegeproblem mit neuer Genossenschaft lösen

Offiziell bestätigen will die Sache natürlich niemand, aber insgeheim sorgte es in den Reihen der Freiheitlichen doch für Unmut, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz bei seiner Rede zum Jahrestag des Wahlsieges kurzerhand die Pflege zum Kanzlerthema machte. Bis Jahresende kündigte der ÖVP-Kanzler an, ein neues Pflegekonzept vorzulegen.

Beim blauen Kernthema will sich die FPÖ nicht so einfach das Zepter aus der Hand nehmen lassen. FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein arbeitet gerade den neuen Pflegeplan aus, und in diesen will sie auch eine Idee von FPÖ-Regierungskoordinator Norbert Hofer einfließen lassen.

Hofer plant die Errichtung einer bundesweit aktiven, gemeinnützigen Betreuungsgenossenschaft. „Dieses Modell wird gerade im Ministerium geprüft“, heißt aus dem Büro von Hartinger-Klein zum KURIER.