FPÖ will Bauern-Demos nach Wien verlagern

Werden auch in Österreich ähnliche Bauern-Proteste wie in Deutschland stattfinden? Wenn es nach der FPÖ geht, dann schon. Seit Tagen kursiert im Internet ein Aufruf zu einer Bauern-Demo am Ballhausplatz in Wien. Eingeladen wird zu einer "Fahrt nach Wien", die am Freitag stattfinden soll. Als Initiatoren werden die "österreichischen Bäuerinnen und Bauern" angeführt.

Der Bauernbund hat nun die FPÖ dahinter ausfindig gemacht. In einer Aussendung wird davor gewarnt, dass die Freiheitlichen die Landwirte für ihre Parteizwecke instrumentalisieren wollen. "Man distanziert sich klar von diesem Aufruf. "In Österreich gibt es einen großen Unterschied zum deutschen Nachbarland, wo derzeit Proteste herrschen: In Österreich sind die Bäuerinnen und Bauern in der Bundesregierung vertreten. Das unterstreicht die Bedeutung, die die Volkspartei der Versorgung mit guten, heimischen Lebensmitteln beimisst", heißt es in der Aussendung. Man wolle nicht, dass Ärger und Ängste geschürt werden. Und man lädt die FPÖ zu konstruktiven Gesprächen ein, um die Anliegen der Bauern zu diskutieren.

