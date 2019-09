FPÖ-Wahlkampf nach Spesen-Affäre: „Es läuft überraschend gut“

Als die Funktionäre am späten Nachmittag in der Herbortgasse ankommen, ist die Lage vergleichsweise ruhig. Fast wie immer. Kritischen Fragen müssen sich die Wahlkämpfer, die in „Team Simmering“-Jacken unter einem Sonnenschirm Aufstellung genommen haben, nicht stellen. Dafür verteilt man „Norbären“.