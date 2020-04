FPÖ-Vorschlag: 1.000-Euro-Gutschein für jeden Österreicher

Sebastian Kurz - ein "Angstmacher"

Bundeskanzler Sebastian Kurz sei kein "Hoffnungsmacher", sondern ein "Angstmacher", so FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl heute im Ö1-Morgenjournal, der sich erfreut darüber zeigte, dass ausgerechnet gestern - am Tag der "Hoffnungsrede" des Bundeskanzlers jenes Regierungsprotokoll publik wurde, wonach den Menschen bewusst Angst gemacht werden sollte.

Es seien in der Vergangenheit Horrorszenarien an die Wand gemalt worden, aber "nichts davon ist eingetreten", so Kickl. Und diese Horrorszenarien habe man für eine Reihe "grundrechtswidriger Einschränkungen" herangezogen. "Damit muss jetzt Schluss sein."