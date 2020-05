Wer kommt, wenn Blau regiert

Geboren am 12. 6. 1969 in Wien, geschieden, zwei Kinder: Einer wie Tina Puchinger reicht das, um zu wissen, was auf Heinz-Christian Strache im Leben wartet. Die Numerologin hat den FPÖ-Boss zuletzt mehr beschäftigt, als ihm lieb sein konnte; sie ist Freundin, Beraterin – oder beides ( der KURIER berichtete).

Abgesehen von einer selbst ernannten "Hellseherin" gibt es in Straches Universum freilich auch politisch ernst zu nehmende Berater. Es handelt sich um einen kleinen Kreis an Erwählten, denen der FPÖ-Chef vertraut, und die im Falle von weiteren Regierungsbeteiligungen nicht nur in der Partei, sondern auch im Land eine Rolle spielen würden.