FPÖ und AfD: Kritik ist für Tirols FPÖ-Chef Abwerzger "nicht notwendig"

Nichts anfangen kann Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger mit der Kritik seines Vorarlberger Obmann-Kollegen Christof Bitschi am dienstäglichen Besuch der FPÖ-Spitze bei Vertretern der deutschen AfD. "Diese Kritik ist nicht notwendig", sagte Abwerzger der APA. Die FPÖ befinde sich mit der AfD in einer gemeinsamen Europäischen Fraktion, also sei eine Zusammenarbeit bzw. ein Austausch "gut und wichtig".