Strache erstmals über 20%

Sie schrien „Haze, Haze“, sie schwenkten ihre Schals („Sei dabei – aus Liebe zur Heimat“) und draußen, im Foyer, wurde seit dem frühen Nachmittag eifrig Bier gezapft: In der Parteizentrale der FPÖ ging es gestern hoch her. 21,9 Prozent verhießen die ersten Hochrechnungen im Bundesgebiet; in der Steiermark errang man laut Arge Wahlen sogar den ersten Platz –was, wenn nicht jubeln war angesagt?

„Wir sind der klare Wahlsieger“, kommentierte FP-Generalsekretär Harald Vilimsky das kolportierte Resultat und sparte nicht mit Häme in Richtung Volkspartei. „Das ist eine klare Absage an die EU-Hörigkeit der ÖVP.“ Die Große Koalition sei für „Stillstand, Zwist und Hader“ bestraft worden.

Rund 22 Prozent, das ist selbst im Vergleich mit Jörg Haiders blauen Spitzenergebnissen rein rechnerisch beachtlich. Denn vor dem gestrigen Wahltag hat die FPÖ die 20er-Grenze nur drei Mal überschritten: 1994 bzw. 1995 schaffte Haider als Zugpferd 22,5 und 22 Prozent; ’99 gab es dann das Fabel-Ergebnis von 26,9 Prozent – und die schwarz-blaue Regierungsbeteiligung.

Womit wir beim Thema Regierung wären. Denn angesichts des starken Zuwachses ventilierten honorige Funktionäre wie Volksanwalt Peter Fichtenbauer schon gestern einen Wunsch: „Eine Koalition rechts der Mitte sollte zumindest in Erwägung gezogen werden.“

Generalsekretär Herbert Kickl bremste vorsorglich die Ambitionen: „Der Ball liegt nun bei der SPÖ, sie muss zu Regierungsverhandlungen einladen.“ Kritischer Nachsatz: „Es ist hoch an der Zeit, die Ausgrenzungspolitik gegenüber der FPÖ jetzt zu beenden.“