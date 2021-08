FPÖ stellt parlamentarische Anfrage wegen Ausreisen aus Afghanistan

Dem ZiB2-Interview von Außenminister Alexander Schallenberg soll nun eine parlamentarische Anfrage folgen, so FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer in einer Aussendung.

Schallenberg sagt im Interview am Mittwoch auf die Frage von Armin Wolf - wie viele Menschen derzeit in Afghanistan noch auf ihre Ausreise nach Österreich warten: "Gut zwei Dutzend". 87 Menschen seien bereits außer Landes gebracht worden.

Warum sich österreichische Staatsbürger respektive Menschen, die in Österreich einen Aufenthaltstitel erlangt haben, in dem Land mit der höchsten Reisewarnstufe aufhalten, sagt der Außenminister, die meisten seien "auf Familienbesuch oder Doppelstaatsbürger" und sie hätten sich teils erst in den "letzten Tagen, zum Teil in den letzten Stunden" bei den österreichischen Behörden gemeldet.