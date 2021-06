FPÖ startet mit Parteitag in Kickl-Ära

Bei der FPÖ bricht am Samstag nicht nur personell, sondern auch inhaltlich eine neue Ära an. Bei einem außerordentlichen Parteitag in Wiener Neustadt wird der bisherige Klubchef Herbert Kickl zum neuen Parteichef gewählt. Er löst Norbert Hofer ab, der nach lange anhaltenden Personaldebatten das Handtuch geworfen hatte. In Kickls Stellvertreter-Riege wird Niederösterreichs Landesobmann Udo Landbauer einziehen.