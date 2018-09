FPÖ startet letzten Versuch, Ehe für alle zu verhindern

„Wir akzeptieren das Urteil des Verfassungsgerichtshofes“, beteuert FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz. Aber so ganz können die Blauen mit der Entscheidung der obersten Verfassungshüter offenbar doch nicht leben. Nach der zweitägigen Klubklausur in der St. Martins-Therme im Burgenland kündigt die FPÖ an, doch noch einen Vorstoß zu machen, um die Ehe zwischen Mann und Frau, wie es Rosenkranz nennt, „zu privilegieren.“

Zur Erinnerung: Der Verfassungsgerichtshof hatte am 4. Dezember 2017 entschieden, dass es gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, nur heterosexuellen Paaren die Ehe und im Gegensatz nur gleichgeschlechtlichen Paaren die eingetragene Partnerschaft zu erlauben. Erst am Montag hatte Sebastian Kurz im ORF-Sommergespräch erklärt, dass er die Entscheidung des Höchstgerichts respektieren wolle. Spätestens am 1. Jänner 2019 soll nun die „Ehe für alle“ in Österreich Realität werden. Im Umkehrschluss wird mit dieser Entscheidung aber auch die eingetragenen Partnerschaft für alle Paare möglich.