FPÖ startet nach EU-Votum „Wählerrückholaktion“

Vorher steht am Montag aber noch der Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz auf der Tagesordnung. Hier wollte sich am Sonntag keiner der freiheitlichen Spitzenmänner festlegen. „Das entscheiden die Gespräche der nächsten Stunden“, so Hofer.

Um 10.30 Uhr tagt der FPÖ-Klub dazu. Er würde nicht darauf wetten, dass Kurz am Montagabend noch Kanzler ist, sagt Generalsekretär Hafenecker. Und ein anderer Abgeordneter meint: „Gegen den Misstrauensantrag spricht eigentlich nicht viel.“