FPÖ schießt sich auf Verfassungsministerin Edtstadler ein

Hafenecker mit zwei parlamentarischen Anfragen

Hafenecker verweist in zwei frisch eingebrachten parlamentarischen Anfragen (an Edtstadler selbst sowie an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) adressiert) darauf, dass die Verfassungsministerin als stellvertretende Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft derzeit dienstfrei gestellt sei. "Als Stellvertreterin der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) derzeit karenziert, hat Bundesministerin Edtstadler in einem ZIB2 Interview am 16.02.2021 in mantrahafter Weise von 'Verfehlungen' der Justiz im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung bei Bundesminister Blümel gesprochen, sich dabei insbesondere auf die WKStA bezogen, diese Vorwürfe aber nicht konkretisiert", so Hafenecker in der Anfrage.

Der Abgeordnete will daher nun von Edtstadler wissen, welche Verfehlungen sie der WKStA oder einzelnen Bediensteten dieser Behörde vorwirft. Auch fragt Hafenecker, ob Edtstadler diese "Verfehlungen" vor oder nach ihrer Karenzierung bekannt geworden sind. In der Anfrage an Justizministerin Alma Zadic begehrt Hafenecker Auskunft darüber, wie Edtstadler zu Informationen über allfällige "Verfehlungen" der WKStA gekommen sein könnte.