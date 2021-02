Edtstadler sieht keine Attacke auf Justiz

In einem Rechtsstaat müsse Kritik auch gegenüber Institutionen möglich sein, die selbst dazu da sind, dem Recht zu seinem Durchbruch zu verhelfen. Mit diesen Worten rechtfertigte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstagabend in der ZIB2 die Kritik der Türkisen an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Es handle sich nicht um eine Attacke, sondern es gehe darum, nach „einer langen Liste von Verfehlungen“ – Edtstadler nannte etwa die rechtswidrige Hausdurchsuchung im BVT – das Vertrauen in die Justiz wiederherzustellen.