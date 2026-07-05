Angriff auf Taxifahrer bei Burschenschafter-Fest bringt FPÖ unter Druck

Wie berichtet ermittelt die Staatsanwaltschaft in der Causa wegen des Verdachts der Wiederbetätigung und versuchter schwerer Körperverletzung unter anderem gegen ein Mitglied der rechtsextremen Identitären Bewegung, der bis vor Kurzem parlamentarischer Mitarbeiter eines FPÖ-Abgeordneten war. Ihm und anderen wird vorgeworfen, den Taxifahrer attackiert zu haben. Dieser hatte sich geweigert, Burschenschafter zu chauffieren, weil diese Nazi-Parolen skandiert hatten. Als er bis zur Ankunft der Polizei deren Flucht verhindern wollte, kam es zu der Attacke. Der Vorfall spielte sich am 20. Juni im Rahmen des Treffens der Burschenschaft „Leder“ in Leoben.

Schon seit Wochen sorgen Verbindungen von Mitarbeitern von FPÖ-Mandataren zu Rechtsextremen für Debatten. Bei der FPÖ betont man, dass der in der Leobener Causa Verwickelte kein aktueller Mitarbeiter mehr sei. Über den Vorfall wisse man nichts Näheres.