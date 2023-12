FPÖ lässt Rechnungshof Gebarung von ÖVP und Grünen prüfen

"Trennt Bundeskanzler Karl Nehammer seine Rollen als Bundeskanzler und ÖVP-Parteichef sauber?"

Die von den Freiheitlichen beauftragte Gebarungsüberprüfung "möge insbesondere alle Maßnahmen rechtlicher, organisatorischer, finanzieller und personeller Natur in der 27. Gesetzgebungsperiode seit Beginn des Jahres 2020 durch den Bundeskanzler, den Vizekanzler oder die übrigen Bundesminister sowie Staatssekretäre betreffend die genannten Ziele umfassen", heißt es in dem der APA vorliegenden Verlangen.

Konkret will die FPÖ etwa wissen, ob es "bevorzugte Leistungen" aus den Ministerien, insbesondere durch den Bundeskanzler, den Vizekanzler oder die übrigen Minister und Staatssekretäre sowie deren Kabinette an ÖVP und Grüne gegeben hat. Die Fragen an den Rechnungshof: "Trennt Bundeskanzler Karl Nehammer seine Rollen als Bundeskanzler und ÖVP-Parteichef sauber? Unterscheidet Werner Kogler bei seinen Aufgaben zwischen Vizekanzler und Parteichef der Grünen?"

➤ Rechnungshof zerpflückt Millionendeal von ÖVP-Großspender