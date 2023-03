FPÖ-Präsidiumsklausur: Kickl erhebt neuerlich Kanzleranspruch

Nach der Präsidiumsklausur der FPÖ-Bundespartei in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) hat Parteichef Herbert Kickl die künftigen Ziele der Freiheitlichen skizziert. Die FPÖ wolle nach der nächsten Nationalratswahl die Regierung anführen, es brauche "einen freiheitlichen Volkskanzler". Seine Parteikollegin, Salzburgs Landesparteiobfrau Marlene Svazek, möchte nach der Landtagswahl am 23. April Regierungsverantwortung übernehmen.

Der Wahlerfolg der FPÖ in Niederösterreich, die nun ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP getroffen hat, stärkt den Freiheitlichen den Rücken. "In Österreich gibt es nur eine FPÖ, und das ist die Kickl-FPÖ", stellte Kickl in Richtung des oberösterreichischen VP-Landeshauptmannes Thomas Stelzer klar, der gemeint habe, er könne sich eine Zusammenarbeit mit Kickl nicht vorstellen.

Rundumschlag

Dann holte der FPÖ-Chef zu einem Rundumschlag aus. Er ortete in der SPÖ "einen Kannibalenausbruch", wo man sich gegenseitig massakriere. Bei der Sozialdemokratie wisse man nicht, wer das Sagen hat. Wenn diese nicht in der Lage sei, die Führungsfrage zu klären, dann könne man auch nicht den Anspruch auf einen Bundeskanzler stellen. Und die ÖVP befinde sich auch in einem Selbstfindungsprozess. Die einzig stabile Partei seien die Freiheitlichen.

Die Formel sei einfach, meinte Kickl: Je mehr FPÖ, desto mehr Politiker würden im Interesse der österreichischen Bevölkerung handeln, desto mehr Politiker mit Vernunft gebe es und desto mutiger gehe man gegen Zwangsbeglückung und Bevormundung vor. "Wir werden das Alleinerstellungsmerkmal der FPÖ weiter herausarbeiten." Das Ziel sei, als erster bei der Nationalratswahl über die Ziellinie zu gehen, und dass eine Zweier-Koalition mit den Freiheitlichen möglich sei. "Wir sind bereit für Nationalratswahlen und einen freiheitlichen Volkskanzler zu ermöglichen."