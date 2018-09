FPÖ-Plan könnte die AK 50 Millionen kosten

Monatelang ist Hubert Fuchs, Staatssekretär der FPÖ im Finanzministerium, öffentlich so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten.

Bis jetzt. Denn im Sonntags-KURIER hat Fuchs einen ausführlichen Blick auf die bisher geheimen türkis-blauen Steuerpläne gewährt.

Fuchs, selbst Steuerberater, kündigte etwa neben einer grundsätzlichen Vereinfachung des Steuerrechts eine Abschaffung der sogenannten kalten Progression an. Er will per Automatismus beenden, dass Steuerzahler inflationsbedingt in immer höhere Steuerklassen rutschen. Auch wolle man die Einhebung der Lohnnebenkosten in einer „Dienstgeberabgabe“ zusammenfassen und die Körperschaftssteuer (anders als von der ÖVP vor Monaten angekündigt) generell senken. Obendrein: Unternehmer, die weniger als 30.000 Euro pro Jahr umsetzen, sollen statt einer Steuererklärung nur noch den Umsatz melden und eine Pauschale abliefern. Rechnen dürfe man 2020 mit alledem, so der blaue Steuer-Mann.

Noch hat der Freiheitliche die Rechnung allerdings ohne die Volkspartei gemacht. In Regierungskreisen wird zwar keine einzige Ankündigung des Blauen als falsch bezeichnet – wohl aber wird erklärt, dass kaum etwas davon fertig ausverhandelt sei. Lediglich die Abgabenpauschale für Kleinunternehmer sei in trockenen Tüchern, heißt es. Bei den anderen Themen ist laut Insidern „noch lange kein Deckel drauf.“ Präsentiert sollen die türkis-blauen Steuerpläne zum Jahreswechsel werden.