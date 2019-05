FPÖ-Parteitag in Kärnten: Darmann mit 95,73 Prozent als Obmann bestätigt

Mit 95,73 Prozent ist am Samstag Gernot Darmann beim FPÖ-Parteitag in Pörtschach am Wörthersee als freiheitlicher Parteiobmann bestätigt worden. Er erhielt 202 von insgesamt 211 abgegebenen Delegiertenstimmen. Er nehme diese "für mich sehr wertvolle Wahl mit Leidenschaft an", meinte ein strahlender Darmann, der mit Standing Ovations bedacht wurde.

Das Ergebnis gebe ihm und der Partei viel Kraft, und diese werde es auch brauchen, so Darmann weiter. Er erhielt eine Standarte mit den Wappen aller Kärntner Bezirke überreicht. Generalsekretär Harald Vilimsky bekam von Darmann einen Köcher mit Pfeilen, dazu einen Korb mit bäuerlichen Spezialitäten, der "viele tausend Kalorien" enthalte, wie Darmann meinte.