Der niederösterreichische LAbg. Reinhard Teufel (FPÖ) hat am Donnerstagnachmittag beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) Beschwerde gegen Corona-bedingte Ausreisekontrollen eingebracht. Er erachtet Bezirksabriegelungen als unverhältnismäßig und verfassungswidrig. Die Ausreisetestpflicht sei "ein Willkürakt der ÖVP, verstößt gegen eine Vielzahl an Gesetzen und ist als drastischer Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte unserer Bevölkerung zu werten".