FPÖ-Minister Hofer bestätigt: Chemtrails gibt es nicht

Verschwörungstheoretiker müssen jetzt ganz stark sein: Chemtrails gibt es nicht.

Sagt zumindest FPÖ-Minister Norbert Hofer in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Grünen Bundesrats David Stögmüller.

Auf die Idee, den Minister überhaupt so etwas zu fragen, kam Stögmüller, weil sich Hofer 2007 und 2013 (damals noch als Abgeordneter) beim Verteidigungsministerium nach den Kondensstreifen am Himmel erkundigt und in den Raum gestellt hatte, dass dies "Chemtrails" sein könnten, die Wetter und Verhalten der Menschen beeinflussen.

"Ist der Minister selbst ein Verschwörungstheoretiker oder befeuert er derlei Theorien aus purem Populismus? Beides ist für uns Anlass zur Sorge", sagt Stögmüller, der nun eine Antwort hat.

Der Minister für Verkehr, Infrastruktur und Technologie erklärt zunächst, dass "etwaige Umweltbeeinträchtigungen durch so genannte Chemtrails" grundsätzlich nicht seinen Wirkungsbereich betreffen.