FPÖ-Mann über Grüne: „Würden uns alle an die Guillotine schicken“

„Unerfreulich“ war vor allem, was Podgorschek über die Grünen zu sagen hatte: Sie seien „die würdigen Nachfolger der Jakobiner (politische Gruppierung während der Französischen Revolution, Anm.). Wenn sie könnten, würden sie uns alle an die Guillotine schicken“.

Für die Grüne Landessprecherin Maria Buchmayr wurde „eine rote Linie überschritten“, sie forderte den sofortigen Rücktritt des Landesrates.

Der 60-Jährige stammt aus dem Innviertel, wo es eine recht lebendige rechte Szene gibt. Er ist Mitglied in der deutschnationalen schlagenden Verbindung „Germania zu Ried im Innkreis“. Über den Erfolg seiner Partei sagte er, die FPÖ sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil „jeder normale Mensch“ so denke, „aber die Eliten sind nach links gerückt“.

„Links“ scheint für ihn überhaupt ein Reizthema zu sein, so verortete er die Medien „jenseits von links“, mit ihnen sei „kein Staat zu machen“. Die „Zeit im Bild“ erinnere ihn an eine DDR-Nachrichtensendung, beim ORF sei eine „Neutralisierung“ notwendig. Auch die Justiz sei in Österreich „völlig linksgepolt“, Polizei und Bundesheer „noch nicht so umgedreht“. Der Verfassungsschutz habe auch eine „eigene Zelle“, die, so hoffe er, „ausgetrocknet“ werde. Und er gestand ein, dass die neue Regierung in einigen staatlichen und halbstaatlichen Institutionen umgefärbt habe, "was schon eingefärbt war“ – man habe „beinhart“ Aufsichtsräte und, wo es möglich war, Geschäftsführer ausgetauscht.

Auf KURIER-Anfrage wollte der Landesrat nichts mehr zur Causa sagen. Nur so viel: Die Aussagen seien „aus dem Zusammenhang gerissen“, behauptet er. Vom Gegenteil kann man sich selbst überzeugen, das Video seines Vortrags ist online zu sehen.