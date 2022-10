FPÖ-Mandatar Reinhard Bösch verlässt den Nationalrat

Der ehemalige Vorarlberger FPÖ-Parteichef Reinhard Bösch (65) wird sein Nationalratsmandat per 31. Oktober zurücklegen. Bösch bejahte eine entsprechende Frage der "Vorarlberger Nachrichten" und kündigte den Feldkircher Stadtrat Thomas Spalt als seinen Nachfolger an. Er blicke auf seine Jahre in der Politik sehr glücklich und zufrieden zurück, sagte Bösch. Seine Position als Vorsitzender in der parlamentarischen Bundesheerkommission werde er bis 2026 behalten.