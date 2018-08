FPÖ-Landbauer als Klubobmann in NÖ fix

Nach fast siebenmonatiger Abstinenz – bedingt durch die Liederbuchaffäre – kehrt Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer wieder in die Politik zurück. Wie er gegenüber dem KURIER am Dienstag bekannt gab, wird er die Position des Klubobmannes der Freiheitlichen in NÖ übernehmen. Der bisherige Klubobmann, Martin Huber, macht den Platz dafür allerdings ganz nicht frei. Zur Überraschung aller wird Landbauer „nur“ geschäftsführender Klubobmann an Hubers Seite. Die Agenden werden unter den beiden Mandataren aufgeteilt.

Nachdem FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Montag im ORF-Sommergespräch seinen „voll rehabilitierten“ Parteifreund zur Rückkehr in die Politik aufgefordert hatte, wurden Tags darauf die Weichen auf Landesebene gestellt. ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte im Vorfeld klargestellt, mit Landbauer auf Regierungsebene nicht zusammen zu arbeiten. Die logische Konsequenz war die Position des Klubobmannes im NÖ Landtag. „Die Rolle des Landesrates stand gar nicht zur Debatte. Gottfried Waldhäusl macht in dieser Position einen hervorragenden Job“, stellt Landbauer klar. Wenngleich er mit 41.000 Vorzugsstimmen bei der Landtagswahl als klare Nummer Eins der FPÖ gute Karten dafür gehabt hätte.

Nach der „Hetzkampagne“ und den „haltlosen Vorwürfen“ gegen ihn, habe er lange Zeit auch über einen Abschied aus der Politik nachgedacht. „Wenn so etwas auf einen herein bricht, denkt man natürlich daran. Jeder, der etwas anderes behauptet, würde lügen. Ich hatte auch alternative Jobangebote. Ich war aber immer ein politischer Mensch und deshalb freue ich mich auf die Rückkehr“, sagt der 32-Jährige zum KURIER.