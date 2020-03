FPÖ attackiert Anschober: "Schweigen ist nicht mehr zu akzeptieren"

" Sperre Dein Kitz Bar zu - oder willst Du schuld am Ende der Saison in Ischgl u eventuell Tirol sein" (sic!): Das schriebt Nationalratsabgeordneter und Tiroler Hotelier Franz Hörl am 9. März an den Wirt des "Kitzloch" in Ischgl. Jener Ort, an dem kurz vor dem Shutdown der Republik Österreich noch eine zünftige Corona-Party mit Ballermann und jeder Menge Gästen gefeiert wurde.

Die SMS hatte am Freitag der Ötztaler Blogger Markus Wilhelm über seine Plattform dietiwag.org veröffentlicht. Sie zeigt: Innerhalb der Branche wusste man Bescheid über das, was sich in Ischgl anbahnt. Mittlerweile ist bekannt, dass sich Hunderte Skandinavier im Skiort mit dem Coronavirus infiziert haben.

Von Seiten der Bundesregierung gab es bisher sehr beschwichtigende Worte zum Fall Ischgl. Der Mikrokosmos Tirol, samt Landeshauptmann Günther Platter, weist grundsätzlich jedwede Schuld von sich. Das Krisenmanagement habe doch gut funktioniert, betont man einhellig. "Wir haben uns nichts vorzuwerfen", sagte Platter.