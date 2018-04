FPÖ-Historiker: „Aus Geschichte lernen zu wollen, ist Fantasie“

Sein Kollege Gerhard Baumgartner, wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs, gibt zu bedenken, dass die FPÖ ohnehin umfassend beforscht wurde: „Was die FPÖ eigentlich braucht, ist eine klare Definition einer roten Linie innerhalb der Partei, wo für jedes Parteimitglied ersichtlich ist: Bis hierher und nicht weiter kann man sich positionieren, insbesondere bei der Kooperation mit Rechtsextremen oder in Sachen Wiederbetätigung.“

Die Freiheitlichen stehen seit Regierungseintritt ohnehin unter scharfer Beobachtung – auch vom Koalitionspartner ÖVP. „Die Schmerzgrenze ist an manchen Stellen überschritten worden“, warnte der Vorarlberger ÖVP-Landeschef Markus Wallner nach den letzten antisemitischen Vorfällen. Auch Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer betont: „Der FPÖ-Teil der Koalition steht unter strengster Beobachtung.“

"Jeder soll seine Schlüsse ziehen können"

In der FPÖ sehen die für die Historikerkommission Verantwortlichen die Sache deutlich entspannter. Im Gespräch mit dem KURIER erklärt Kommissionschef Brauneder, wie er vorgehen will: Zuerst sollen einige Sachkapitel definiert werden, die er beforschen lassen will: „Etwa Demokratie, Parlamentarismus, Österreich-Bewusstsein, Rechtsstaat, Nationalismus, Zivilgesellschaft, Verbände – da würden auch die Burschenschaften reinfallen.“ Ganz genau wolle er das noch nicht definieren, die Diskussion sei am Laufen.