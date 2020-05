FPÖ-Chef Hofer weist Comeback-Gerüchte über Gudenus zurück

Im Vorfeld der Wien-Wahl brodelt die Gerüchteküche: Johann Gudenus war offenbar mehrmals in der Parteizentrale der FPÖ gesichtet worden, auch bei einer Anti-Corona-Demo vergangene Woche soll er sich unter die Demonstranten gemischt haben.

Bringt sich der frühere Klubchef und langjährige Wegbegleiter Heinz-Christian Straches, der in der Ibiza-Affäre im Vorjahr zurückgetreten ist, etwa in Stellung? Auch Strache ist ja zurückgekehrt und will im Herbst für das Amt des Wiener Bürgermeisters kandidieren.

FPÖ-Chef Norbert Hofer weist Spekulationen, Gudenus könnte auf Landes- oder Bundesebene zurückkehren, am Dienstagabend in der "ZiB2" zurück: "Nein, Johann Gudenus wird nicht mehr in die Politik einsteigen." Zumindest nicht bei der FPÖ.

Hofer gespannt bei Ermittlungen gegen Strache

Am Montag wurden gegen Strache neue Vorwürfe publik: Er soll 2005 auf Kosten der Partei seine damalige Ehefrau beschatten haben lassen - 10.000 Euro standen angeblich auf der Honorarnote eines Detektivs.

Hofer sagt dazu, er habe das auch nur aus den Medien erfahren - und sei gespannt, was bei den Ermittlungen herauskomme. Wenn das stimmt, sei das natürlich nicht in Ordnung.