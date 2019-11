FPÖ beklagt sich in Brief an "Krone" über fehlende Sachlichkeit

Ohne Zweifel war die " Krone" immer "ein Garant der Ausgeglichenheit in der Berichterstattung in unserer Medienlandschaft", schreibt Hafenecker in dem Brief. "In letzter Zeit müssen wir aber leider immer öfters feststellen, dass die Berichterstattung in Ihrer Zeitung gegenüber der Freiheitlichen Partei Österreichs diese von Ihnen so hervorgehobene 'Haltung und Unabhängigkeit' sehr vermissen lässt", beklagt er sich bei Herrmann.

"Seit einigen Wochen ist die Kronen Zeitung aber von ihren tugendhaften Eigenschaften, wie etwa Objektivität oder Seriosität schon einige Meilen weit entfernt", heißt es weiter. "Man könnte beinahe schon von einer einzigartigen Kampagne gegen eine sehr erfolgreiche Regierungspartei sprechen, die in nur 17 Monaten Regierungsverantwortung mehr Reformen für Österreich auf den Weg brachte als frühere Koalitionen zwischen SPÖ und ÖVP", so der FPÖ-Mediensprecher.