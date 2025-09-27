FPÖ-Bundesparteitag: Kickl lässt sich küren, Mitglieder bestimmen Kurs

Während draußen knapp 100 Menschen gegen die FPÖ demonstrieren, am Messegebäude selbst zwei Aktivisten am Dach hängen mit Palästina-Fahne tönt in der Halle fast ohrenbetördend "Let's get loud", sieht man auf der Bühne selbst von den hintersten Reihe Cheerleader ähnlich anmutende Tänzerin. Auf der Leinwand das Motto des Parteitags "Freiheit, Fortschritt, Fairness und Frieden" und der aus dem Nationalratswahlkampf bekannte, aber abgewandelte Slogan "Gute Jahre. Nur mit ihm." Die Landesparteiobleute werden einzeln willkommen geheißen und auf die Bühne gebeten. Als Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreter die Bühne betritt gibt es kurz Standing Ovations. Als Herbert Kickl anmoderiert wird, wird die Musik lauter. Jeden einzelnen Funktionär auf der Bühne begrüßt der Parteichef eigens mit Handschlag oder High Five.

Geplanter Ablauf des Parteitags - Eröffnung durch Bundesparteiobmann Kickl



- Begrüßung durch Landesparteiobfrau Svazek



- Totengedenken



- Genehmigung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Bundesparteitages



- Einsetzen einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählungskommission und zweier Protokollbeglaubiger



- Bericht Bundesparteiobmann Kickl



- Weitere Berichte und Aussprache über die Berichte



- Wahl der/des Bundesparteiobfrau/-mannes



- Weitere Wahlen



- Rede der/des neugewählten Bundesparteiobfrau/-mannes



- Leitantrag/Änderung der Bundessatzungen/ Anträge



- Schlussworte/Bundeshymne



Svazek beginnt launig, sagt, dass der letzte Bundesparteitag in Salzburg stattfand als sie 12 Jahre alt war. 2005. Den Aktivisten am Dach, hält Svazek fest, hätte man besser Putzmittel mitgegeben. Dann sei es von Nutzen gewesen. Insbesondere bedankt sich Salzburgs FPÖ-Chefin deshalb bei der Exekutive ehe sie Ehrengäste wie Hilmar Kabas und Herbert Haupt begrüßt.

Nicht live aber via Grußbotschaft anwesend Ungarns Ministerpräsident Victor Orban, der sich für den Kampf gegen die illegale Migration bedankt. Hernach lobt Marine Le Pen (Rassemblement National) die "mutige politische Persönlichkeit" von Kickl. Italiens Verkehrsminister der Lega, Matteo Salvini, hofft, dass Österreich bald wieder von Österreich regiert wird, wie er ebenfalls via Video wissen lässt. Alice Weidel, Parteichefin der AfD, betont das "Band beider Parteien", das beide verbinde. Man stehe Seite an Seite "im Europa der Vaterländer. Die Freundschaft zur FPÖ ist für uns eine ganz besondere. In den 10 Jahren habt ihr immer zu uns gehalten. Die FPÖ war immer unser stärkster Partei." Weidel bedankt sich explizit bei Kickl. "Er habe Mut bewiesen" als er die Regierungsverhandlungen abgebrochen. Es zeuge von Respekt, sich so verhalten zu haben. Weidel beobachte die Umfragen ganz genau. "Der Sieg ist euch nicht zu nehmen", so Weidel, die sich freut, Kickl auf dem Weg zur richtigen Volkspartei begleiten zu dürfen.

