FPÖ-Bundesparteitag: Kickl lässt sich küren, Mitglieder bestimmen Kurs
Salzburg statt Tirol, September statt Juni. Die Parteitagsverschiebung (geplant war ursprünglich den 35. Bundespartei in Kitzbühel stattfinden zu lassen, um an den historischen Wechsel an der Spitze von Norbert Steger auf Jörg Haider zu erinnern, dieser wurde jedoch ob des Schulattentats in Graz abgesagt) tut der Stimmung in Salzburg keinen Abbruch.
Bei seinem ersten Parteitag in Wiener Neustadt (19. Juni 2021) stimmen 88,24 Prozent der Funktionäre für ihn, ein Jahr später sind es in St. Pölten 91 Prozent - und drei Jahre und einen Wahlerfolg und eine Bundesregierungsniederlage später soll die Zustimmung noch höher ausfallen, so der Tenor der anwesenden Funktionäre.
Während draußen knapp 100 Menschen gegen die FPÖ demonstrieren, am Messegebäude selbst zwei Aktivisten am Dach hängen mit Palästina-Fahne tönt in der Halle fast ohrenbetördend "Let's get loud", sieht man auf der Bühne selbst von den hintersten Reihe Cheerleader ähnlich anmutende Tänzerin. Auf der Leinwand das Motto des Parteitags "Freiheit, Fortschritt, Fairness und Frieden" und der aus dem Nationalratswahlkampf bekannte, aber abgewandelte Slogan "Gute Jahre. Nur mit ihm."
Die Landesparteiobleute werden einzeln willkommen geheißen und auf die Bühne gebeten. Als Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreter die Bühne betritt gibt es kurz Standing Ovations. Als Herbert Kickl anmoderiert wird, wird die Musik lauter. Jeden einzelnen Funktionär auf der Bühne begrüßt der Parteichef eigens mit Handschlag oder High Five.
- Eröffnung durch Bundesparteiobmann Kickl
- Begrüßung durch Landesparteiobfrau Svazek
- Totengedenken
- Genehmigung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Bundesparteitages
- Einsetzen einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählungskommission und zweier Protokollbeglaubiger
- Bericht Bundesparteiobmann Kickl
- Weitere Berichte und Aussprache über die Berichte
- Wahl der/des Bundesparteiobfrau/-mannes
- Weitere Wahlen
- Rede der/des neugewählten Bundesparteiobfrau/-mannes
- Leitantrag/Änderung der Bundessatzungen/ Anträge
- Schlussworte/Bundeshymne
Svazek beginnt launig, sagt, dass der letzte Bundesparteitag in Salzburg stattfand als sie 12 Jahre alt war. 2005.
Den Aktivisten am Dach, hält Svazek fest, hätte man besser Putzmittel mitgegeben. Dann sei es von Nutzen gewesen. Insbesondere bedankt sich Salzburgs FPÖ-Chefin deshalb bei der Exekutive ehe sie Ehrengäste wie Hilmar Kabas und Herbert Haupt begrüßt.
Nicht live aber via Grußbotschaft anwesend Ungarns Ministerpräsident Victor Orban, der sich für den Kampf gegen die illegale Migration bedankt. Hernach lobt Marine Le Pen (Rassemblement National) die "mutige politische Persönlichkeit" von Kickl. Italiens Verkehrsminister der Lega, Matteo Salvini, hofft, dass Österreich bald wieder von Österreich regiert wird, wie er ebenfalls via Video wissen lässt. Alice Weidel, Parteichefin der AfD, betont das "Band beider Parteien", das beide verbinde. Man stehe Seite an Seite "im Europa der Vaterländer. Die Freundschaft zur FPÖ ist für uns eine ganz besondere. In den 10 Jahren habt ihr immer zu uns gehalten. Die FPÖ war immer unser stärkster Partei." Weidel bedankt sich explizit bei Kickl. "Er habe Mut bewiesen" als er die Regierungsverhandlungen abgebrochen. Es zeuge von Respekt, sich so verhalten zu haben. Weidel beobachte die Umfragen ganz genau. "Der Sieg ist euch nicht zu nehmen", so Weidel, die sich freut, Kickl auf dem Weg zur richtigen Volkspartei begleiten zu dürfen.
Marlene Svazek betont hernach erneut, dass man als Partei erwachsen geworden sei. Die FPÖ sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, der Lehrling werde angesprochen wie der Landwirt. "Wir sitzen alle in einem Boot, wir sitzen alle an einem Tisch. Wir greifen die Fragen der Zeit auf."
Kickl habe diesen Kurs möglich gemacht. "Er beweist den Mut, den Kurs zu halten wo andere längst wanken. Er ist der Architekt unseres Erfolges und der Kompass."
Nichts und niemand könne die Freiheitlichen aufhalten, so die Salzburger Parteichefin, die ein Schlagwort an das andere reiht. Von Stolz, Mut, Geschlossenheit ist die Rede und viel von "dürfen". Das Totengedenken wird Andreas Gabaliers "Amoi seg ma uns wieder" abgehalten.
