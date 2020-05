FPK bereitet Wahl für März 2013 vor

In der Landeshauptmann-Frage liegt Gerhard Dörfler (FPK) mit 25 Prozent Zustimmung weiter vor Peter Kaiser ( SPÖ), der auf 20 Prozent kommt. Es folgen Josef Bucher (BZÖ, 15 %), Rolf Holub ( Grüne, 13%) und Gabriel Obernosterer ( ÖVP, 9%). Während Dörfler gegenüber September in den Werten stabil geblieben ist, büßten Kaiser und Bucher jeweils vier Prozentpunkte ein.

Gewinner ist laut Umfrage Gerhard Köfer. Der Ex-SP-Abgeordnete und Spittaler Bürgermeister hat es als Stronachs Spitzenkandidat in Kärnten bei der Zustimmung innerhalb eines Monats von sechs auf 18 Prozent gebracht. Köfer will sich dem Stronach-Klub im Parlament weiter nicht anschließen. Wichtiger sei es für ihn, sagt er zum KURIER, die Landesorganisation für die Wahl fit zu machen.