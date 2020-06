Förderdatenbank gescheitert

Im jüngsten Förderbericht der Regierung wird die Summe von 18 Milliarden Euro genannt, laut Bericht der Aufgabenreform- Kommission lässt sich der Staat seine Förderungen 13 Milliarden Euro kosten – für Bund, Länder, Gemeinden. Die Differenz liegt u. a. an den verschiedenen Definitionen für den Begriff "Förderung". Selbst wenn man nur den Bund betrachtet, bleibt es kryptisch. Der Förderbericht weist 5,2 Milliarden aus. Legt man die Definitionen des "Transparenzdatenbank-Gesetzes" zugrunde, kommt man auf 7,7 Milliarden. Den Unterschied macht aus, ob Förderungen an ÖBB (2,2 Milliarden), Banken- hilfen (ca. 600 Millionen) sowie Zahlungen an internationale Organisationen und Finanz- institutionen (400 Millionen Euro) eingerechnet werden.