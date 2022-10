Flughafen Klagenfurt: FPÖ lehnt Ausschreibung ab, bietet sich SPÖ an

Nach den jüngsten Entwicklungen rund um den Klagenfurter Flughafen hat am Mittwoch die FPÖ Kärnten eine Ausschreibung des Baurechts für die nicht betriebsnotwendigen Grundstücke abgelehnt. Parteichef Erwin Angerer (FPÖ) richtete sich bei einer Pressekonferenz außerdem an die SPÖ, die in einer Koalition mit der ÖVP ist: Sollte die SPÖ in Sachen Flughafen "entsprechende Mehrheiten und Unterstützung" benötigen, so stünden die Freiheitlichen zur Verfügung.