Klug: "Ein Zaun hält nicht, was er verspricht"

Verteidigungsminister Gerald Klug ist anderer Ansicht. „Der Grenzzaun ist nicht notwendig“, richtete der SPÖ-Ressortchef seiner ÖVP-Kollegin am Donnerstag via Medien aus – und erläuterte seine Position so: „Ein Zaun hält nicht, was er verspricht.“ Er könne „umgangen werden“, würde also zu „unkontrollierten Grenzübertritten“ (an der grünen Grenze) führen. Zudem gebe es Bereiche, die man nicht abzäunen könne, etwa die Autobahn oder Bahnverbindungen. Es gebe außerdem günstigere und sinnvollere Alternativen, meint Klug. Diese skizzierte der Minister gemeinsam mit Generalstabschef Othmar Commenda und Generalleutnant Karl Schmidseder: Demnach müsste zunächst die Wartezone an der Grenze dringend „aufgewertet“ werden. Erweiterte Wartezone in SpielfeldEs seien mehr Zelte und Container nötig, damit die Ankommenden versorgt werden können. Zudem müsse es in dem Wartebereich mehrere Ein- und Ausgänge geben, damit es zu keinem gefährlichen Gedränge mehr kommt. Man müsste die Flüchtlinge auch darüber informieren, wann sie per Bus weitertransportiert werden. Über die Ausgestaltung der Wartezone herrsche „im Prinzip Konsens“ zwischen den Beamten des Verteidigungs- und des Innenressorts, berichtete Schmidseder. Aber es gebe „unterschiedliche Auffassungen“ darüber, was „die Maßnahmen links und rechts“ (vom Wartebereich) betrifft.