Flüchtlinge: "Das kann uns nicht kalt lassen", beharrt Van der Bellen

"Wir erleben immer wieder, dass Kinder auf der Flucht sind - und zwar allein auf der Flucht", so Van der Bellen. Die erste Priorität müsse daher sein, "die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus den völlig überlasteten Lagern auf Lesbos und den griechischen Inseln herauszubekommen und diesen traumatisierten Kindern zum Beispiel in Österreich zu ermöglichen, ein neues Leben zu beginnen". In zweiter Linie denke er an Frauen mit Kindern aus Kriegsgebieten, wo der Mann oder Vater gestorben sei. "Das kann uns auch nicht kalt lassen."