Negativ-Rekord: Beide Volksbegehren fallen durch

In zwei Wochen werden sie es ein letztes Mal versuchen. Und dann, so realistisch muss man wohl sein, ist das „ Demokratiepaket“ Geschichte – und in die nächste Gesetzgebungsperiode vertagt.

Wie berichtet, treffen einander Regierungsparteien und Opposition am 6. Mai im Verfassungsausschuss, um zu verhandeln, wie Österreichs Demokratie reformiert werden soll.

Bislang haben SPÖ und ÖVP nur den ersten, kleineren Teil ihres Pakets beschlossen – die neuen Regeln für die Vorzugsstimmenwahl. Für alles andere (Aufwertung von Volksbegehren, direkte Bürgeranfrage an Minister, etc.) ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig – und die ist derzeit nicht in Sicht.

Die Positionen sind ausnehmend verhärtet: Grünen, BZÖ und FPÖ gehen die Vorschläge von Rot und Schwarz nicht weit genug; und selbst in der Regierung ist man uneins, wie die Reform aussehen kann. Am besten lässt sich das am Beispiel Volksbegehren zeigen: Zwar sind sich alle Parteien einig, dass diese Art der direkten Demokratie dringend aufgewertet werden müsste. Das „Wie“ ist aber umstritten.

Die ÖVP wünscht sich einen Automatismus: Volksbegehren mit besonderer Unterstützung sollen zwingend in eine Volksabstimmung (Ergebnis laut Verfassung bindend) münden – damit würden sie mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Die Verhandler der SPÖ sind skeptisch – immerhin wären damit Gesetze ohne den Sanktus des Parlaments möglich. „Als möglicher Zwischenschritt wurde bereits vorgeschlagen, dass besonders starke Volksbegehren zu einer Volksbefragung (Ergebnis ist für Parlament nicht bindend) führen. Doch auch das wurde abgelehnt“, sagt die Verhandlerin der Grünen, Daniela Musiol zum KURIER. Ihr Schluss: „Jetzt liegt es an der Regierung sich zu bewegen.“

Auf KURIER-Anfrage war man eben dort der Meinung, der Ball liege bei der Opposition. Und so steckt das Demokratiepaket in einer vorerst ausweglosen Sackgasse.