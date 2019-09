Flächenwidmung: Jetzt auch Anzeige wegen Bauprojekt Danube Flats

Für die Neos eine mehr als schiefe Optik, die auch das Hochhaus-Projekt Danube Flats in einem neuen Licht erscheinen lassen würde: "Eine Aufwertung des Bauplatzes zu einem Hochhaus mit 163 Metern ist vor allem von Chorherr stark unterstützt worden, zur Freude der Bauherren Soravia", sagt Neos-Klubchef Christoph Wiederkehr. "Auch Erwin Soravia gehört zu den bekannten Spendern an Ithuba. Chorherr dockte nach seinem Ausscheiden aus der Politik beruflich bei Erwin Soravia an. Sind das nur Zufälle?"

Auch FPÖ und ÖVP kündigen weitere Schritte an. So wollen die Blauen Beschlüssen des Bauausschusses, die in den letzten zwei Jahren "alleine mit den Stimmen von Rot und Grün" durchgeboxt wurden, untersuchen. Die ÖVP betont, dass auch aktuell Flächenwidmungs- und Bebauungspläne auf der Tagesordnung stünden, die noch von Chorherr in die Wege geleitet wurden. Hier wolle man keinesfalls zustimmen, stellte man klar.