Fixkostenzuschuss: Neos orten "nächsten PR-Schmäh" der Regierung

Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten - etwa einer schwachen Eigenkapitaldecke sollen keinen Fixkostenzuschuss erhalten. Das könnten bis zu 40 Prozent der touristischen Betriebe sein, sagen Branchenkenner. "Die touristischen Betriebe sind de facto ausgeschlossen", kritisierte NEOS-Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn im Gespräch mit der APA. "Sie haben eine geringe Eigenkapitalstruktur."

Betrachte man die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Gastronomie und Hotellerie, so sei auch mit einer Grenzöffnung zu Deutschland nur mit einer Auslastung von 50 Prozent zu rechnen. Die Eigenkapitaldecke sei im Tourismus wegen der hohen laufenden Investitionen im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit vergleichsweise gering. "Es droht eine riesige Pleitewelle", so Schellhorn. Vorerst finde noch eine " Insolvenzverschleppung" statt.

"Zuckerln - aber giftige Zuckerln"

Der Oppositionspolitiker ortet im Fixkostenzuschuss den "nächsten PR-Schmäh" der Regierung. Auch die Wirtschaftskammer und deren Arbeit griff Schellhorn einmal mehr frontal an; sie vertrete die Unternehmer gar nicht. "Die Kriterien werden offensichtlich ohne Praktiker gemacht. Die Kriterien müssen neu erarbeitet und der Realität angepasst werden." Derzeit verteile die Regierung zwar "Zuckerln - aber giftige Zuckerln", das gelte auch für die verschiedenen Phasen beim Härtefallfonds, so Schellhorn.

"Ich glaube, dass es sicher 40 Prozent eher die Untergrenze derer ist, die Unternehmen in Schwierigkeiten sind", sagte Trenkwalder im "Mittagsjournal" des ORF-Radio Ö1 weiters. "Also ich hätte nach meinem Gefühl gesagt, dass es sogar noch mehr sind. Daher haben wir auch schon vorgeschlagen, dass man die Definition noch einmal ändert im Fixkostenzuschuss und eben sagt, die Unternehmen, die vor Covid nicht insolvenzreif waren, dass man die irgendwie versucht in die Förderung einzubeziehen. Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig", sagte sie in Richtung Bundesregierung aus ÖVP und Grünen und Finanzminister Gernot Blümel ( ÖVP).

Das die Beantragung nicht allzu leicht sein dürfte, zeigt das Faktum beim Fixkostenzuschuss, dass Kosten für den Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Bilanzbuchhalter in einer Höhe bis zu 500 Euro berücksichtigt werden, wenn der Gesamtzuschuss nicht 12.000 Euro übersteigt.