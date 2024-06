Fix: Waitz wird Delegationsleiter der Grünen im EU-Parlament

Jetzt steht es fest: Nicht Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling, sondern der Listenzweite Thomas Waitz wird laut KURIER-Informationen Delegationsleiter der Grünen im EU-Parlament. Der erfahrene EU-Parlamentarier konnte bei der Wahl deutlich mehr Vorzugsstimmen als Schilling sammeln und sie auf der Grünen-Liste überholen.

Ob er die Delegation auch anführt, oblag wiederum der Partei. Doch bereits am Montag stand so gut wie fest, dass die Wahl auf Waitz fällt. Schillings Wahlkampf geriet bekanntlich in massive Turbulenzen, weil sie Lügen über Dritte verbreitet haben soll. Die Grünen verloren rund drei Prozentpunkte und landeten schlussendlich bei 11,1 Prozent der Wählerstimmen haben nun statt drei nur noch zwei Mandate in Brüssel.