Fischer vs. Kanzler: Streit über Abdullah-Zentrum

Zur Sachlage: Das Abdullah-Dialogzentrum geht auf eine Initiative von Spanien und Saudi Arabien zurück, die vom Vatikan unterstützt wurde. Österreich hat sich als Standort für den Dialog unter den Religionsgemeinschaften angeboten. Das Zentrum geriet erstmals in Kritik, als dessen Vize-Generalsekretärin, Ex-Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, das saudische Scharia-System verharmloste, indem sie meinte, es würden eh nicht jeden Freitag Hinrichtungen stattfinden.

Zuletzt weigerte sich das Zentrum, die Folterung des Bloggers Raif Badawi mit 1000 Peitschenhieben zu kritisieren. Raif Badawi hatte Muslime, Juden, Christen und Agnostiker als „gleichwertig“ bezeichnet. Kritik am Rechtssystem Saudi Arabien würde nicht wirksamer, wenn Österreich die Mitwirkung am Dialogzentrum abbreche, argumentiert Fischer. Außerdem würde das Zentrum weiter in Wien bestehen bleiben, wenn Österreich aussteigt. So sei der Wortlaut der Vereinbarung.