Fischer lud den Papst nach Österreich ein

Am Rande des Besuches beim Papst ist am Donnerstag auch das Thema der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und dem Vatikan angesprochen worden. 500.000 Euro beträgt das bilaterale Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern, so WKÖ-Präsident Christoph Leitl, der Fischer bei seinem Staatsbesuch im Vatikan begleitete.

Österreich liefere dem Vatikan vor allem Milch- und Molkereierzeugnisse. Schweizergardisten wurden außerdem zuletzt neue Rüstungen geliefert, die von einer Waffenschmiede im oberösterreichischen Molln bei Steyr angefertigt wurden, sagte Leitl im Gespräch mit Journalisten in Rom.

Der WKÖ-Präsident betonte die Notwendigkeit, eine Wirtschaft zu fördern, die auch in der Zeit der Globalisierung den Menschen in den Vordergrund stelle. "Wir sind Vertreter einer Wirtschaft, die dem Menschen dient, und nicht Spekulanten. Wir haben insbesondere in der Wirtschaft Werte zu leben, die eine Orientierung für die Menschen darstellen", erklärte Leitl, der mit Finanzminister Hans Jörg Schelling und der derzeitigen Bundesratspräsidentin Ana Blatnik Fischer beim Staatsbesuch in Rom und im Vatikan begleitete.

Der WKÖ-Präsident äußerte die Hoffnung, dass sich Italien bald aus der Rezession erholen werde. Angesichts der engen bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern könne Österreich für seine Wirtschaft nur hoffen, dass Italien den Weg des Aufschwungs finde. "Wenn es Italien schlecht geht, spüren wir es in Österreich stark. Wir wünschen unserem Nachbar daher, bald wieder den Weg des Wachstums zu finden. Dies muss auch über Reformen erfolgen, die man nicht mehr hinausschieben kann", betonte Leitl. Österreichs Chancen in Italien würden vor allem in den Bereichen Umwelttechnologie, erneuerbaren Energien und Maschinenbau liegen.