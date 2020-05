Maltschnig folgt Brenner

Es ist die Woche der Entscheidungen: Kann sich die Regierung auf ein Budget einigen? Wird der Landtag einen Untersuchungsausschuss einsetzen – und wer soll ihn leiten? Und: Wann wird tatsächlich gewählt?

Eine Frage wurde bereits am Montag geklärt. Georg Maltschnig ( SPÖ), bis 2008 Bürgermeister von Zell am See, soll das Finanzressort von David Brenner übernehmen, der sich am Mittwoch aus der Politik verabschieden wird. Maltschnig entspreche ganz ihrem Anforderungsprofil für diesen Job, erklärte Landeshauptfrau Gabi Burgstaller ( SPÖ); der Jurist und Betriebswirt verfüge als langjähriger Finanzreferent in Zell am See über die notwendige Erfahrung und Kompetenz und solle das Land „mit ruhiger Hand“ aus den aktuellen Turbulenzen führen.

Der Neo-Landesrat gab sich bescheiden. „Ich bin weit davon entfernt, ein Wunderwuzzi zu sein“, sagte er. Er sei auch kein Experte für Risikogeschäfte und wisse nur aus den Medien, wie es um die Finanzen des Landes bestellt sei. „Ich muss jetzt erst einmal mein Büro finden.“