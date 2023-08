Finanzausgleich: Ludwig verlangt Neuaufteilung beim Verteilungsschlüssel

Der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) kann sich nicht vorstellen, dass der Finanzausgleich - der bis November neu verhandelt werden soll - ohne Veränderung fortgeschrieben wird. Zugleich versicherte er im Interview mit der APA, dass die Landeschefs mit dem Vorschlag des Bundes "überhaupt nicht zufrieden" seien. Dies sei über Fraktionsgrenzen hinweg der Fall. Länder, Städte und Gemeinden seien ganz massiv betroffen von starken Kostensteigerungen.

Ludwig verwies auf eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts, die sehr gut nachweise, "dass die Bereiche in den vergangenen Jahren, die der Bund zu verantworten hat, in der Größenordnung von 52 Prozent angestiegen sind". Bei jenen der Länder seien es mehr als 70 Prozent gewesen. "Das heißt, all das, was aufgrund der Verfassung und der föderalistischen Vereinbarungen von den Bundesländern, Städten und Gemeinden zu verantworten ist, hat eine viel stärkere finanzielle Dynamik aufzuweisen als die Bundesaufgaben."

