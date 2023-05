Finanzausgleich: Keine Ergebnisse bei politischer Runde

"Wir Länder fordern einen gerechten Anteil am gemeinsam erwirtschafteten Steueraufkommen, der es ermöglicht vor allem in die Gesundheit und Pflege der Landsleute zu investieren", so Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Aussendung. Die Länder würden sich um jene Bereiche wie Gesundheit oder Pflege kümmern, in denen die Kosten besonders stark steigen. Wenn von jedem in Oberösterreich erwirtschafteten Euro nicht einmal 50 Cent wieder zurückfließen, "ist das nicht in Ordnung."

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hatte vor der heutigen Runde gemeint. "Die Verhandlungen müssen an Geschwindigkeit zulegen." In der Tiroler Tageszeitung (Dienstagsausgabe) pochte er einmal mehr darauf, dass der Anteil am Steuerkuchen auf 25 Prozent (derzeit 20 Prozent) hochgeschraubt werde. Auch der Finanzierungsanteil des Bundes an den Gesundheitskosten müsse steigen. Auch Wallner forderte "mehr Tempo" bei den Verhandlungen ein. "Es müssen Taten folgen, wenn man vor dem Sommer zu ersten Ergebnissen kommen möchte", so Wallner.