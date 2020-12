Finale 2020: Neue Gesetze gegen die Virusrakete

Am letzten offiziellen Plenartag im Seuchenjahr 2020 blieb einer der Hauptakteure dem Geschehen fern: Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist am Freitag gleich zwei Mal auf das Coronavirus getestet worden – und beide Tests, einmal PCR und einmal Antigen, fielen negativ aus. Abwesend blieb Anschober dennoch, eine Magen-Darm-Infektion machte dem 60-jährigen Oberösterreicher, neben der teils schwachen Beteiligung bei den Corona-Massentests, zu schaffen. Er ließ sich von Parteifreundin Justizministerin Alma Zadić vertreten.

Gut gelaunt war an diesem letzten Parlamentstag 2020 kaum wer, der Blick auf die Corona-Daten fällt schwer: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden gab es in Österreich 2.893 neue Corona-Infektionen, innerhalb der vergangenen Woche blieben die täglichen Fallzahlen damit zwar unter 3.000 Fällen, doch diese sind eigentlich viel zu hoch. Von Donnerstag auf Freitag zählte die Statistik 126 neue Corona-Todesfälle, damit sind bisher 4.289 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.