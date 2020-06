Fekter zeigt bei Beamten Milde

Stolze 26,5 Milliarden umfasst das Sparpaket. Reicht das? „Das Um und Auf, damit das hält, ist die Beschäftigung“, sagt Finanzministerin Maria Fekter ( ÖVP) zum KURIER. „Das Wirtschaftswachstum muss passen, und wir müssen die Arbeitslosigkeit in Grenzen halten.“ Fekter ist optimistisch; sie gehe davon aus, dass sich die Wirtschaft besser entwickelt als vorhergesagt. Wen das Sparpaket am heftigsten trifft, lesen Sie hier im Detail.

Doch was, wenn Griechenland pleitegeht? Wenn Spanien oder Italien die Euro-Zone in Turbulenzen bringen? „Sollte Griechenland pleitegehen, muss man das geordnet abwickeln. Dafür müssen alle gut aufgestellt sein“, sagt Fekter. „Mit diesem Paket stellen wir uns so auf, dass wir von den Schwierigkeiten der anderen nicht angesteckt werden.“